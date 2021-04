Napoli, chiuso un internet point: in 6 senza mascherina e slot illegali

Ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno effettuato un controllo ad un internet point in via Terracina dove hanno sorpreso sei persone, prive della mascherina, che stavano giocando alle slot machine online mediante l’uso di due computer.

Inoltre, i poliziotti hanno sequestrato 5 slot, installate in una sala retrostante, non collegate alla rete e prive di autorizzazione, e 1.058 euro provento dell’attività illecita, elevando sanzioni per 50.000 euro. Per tale motivo la titolare ed il gestore, madre e figlio, sono stati denunciati per esercizio abusivo dell’attività di giuoco e per non aver esposto la tabella dei giochi proibiti nonché sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 insieme ai sei avventori; è stata altresì disposta la chiusura del locale per 5 giorni.