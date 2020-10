Covid a Napoli, secondo contagio nel Consiglio comunale

Nuovo caso di positività al coronavirus nel Consiglio comunale di Napoli. Maria Caniglia, eletta nel 2016 con la lista civica «Ce simme sfasteriati» a sostegno della candidatura di Luigi de Magistris e oggi nel gruppo Misto, è risultata positiva all'ultimo dei test effettuati dopo la campagna elettorale per le elezioni regionali, che l'ha vista impegnata in prima persona da candidata nella lista «Fare democratico», una delle 15 a sostegno di Vincenzo De Luca. «Affronterò anche questa», rassicura Caniglia in un post su Facebook con il quale dà notizia della sua positività. È il secondo consigliere comunale di Napoli a risultare positivo al coronavirus dopo Mario Coppeto, capogruppo di « Napoli in Comune a Sinistra», che a marzo scorso è stato anche ricoverato all'ospedale Cotugno prima di negativizzarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA