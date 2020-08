Covid a Napoli, nei controlli della Finanza finiscono anche pusher e contrabbandieri

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel mese di agosto, ha intensificato i controlli per il mancato rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2, soprattutto con riferimento agli obblighi per gli esercizi commerciali, sanzionando in particolare il mancato rispetto dell'obbligo di misurazione della temperatura dei clienti e l'assenza del relativo registro all'ingresso degli esercizi commerciali. Come spesso succede, dai controlli anti Covid sono emerse situazioni illecite tipicamente d'interesse delle Fiamme Gialle: sono stati, infatti, denunciati a piede libero, per vendita di sigarette di contrabbando, contraffazione e spaccio di sostanze stupefacenti, 32 soggetti segnalandone alla Prefettura, per uso personale di droga, altri 39. Il dispositivo di controllo è stato, ulteriormente, rafforzato anche in relazione al contenuto dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020, nel rispetto del quale la Guardia di Finanza ha assicurato, in particolare, una vigilanza fissa ai due principali terminal portuali di Napoli, molo Beverello e Calata Porta di Massa, ma anche controlli dinamici sui litorali e sulle isole del golfo.



Ultimo aggiornamento: 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più in dettaglio, le Tenenzecon l'ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego e della Compagnia di, nel corso dei diversi controlli, svolti anche a Ferragosto presso gli imbarcaderi e i punti di maggiore affluenza della «Movida», hanno sequestrato, rispettivamente al Molo Commerciale - Marina Grande e al Porto, diverse centinaia di grammi tra marijuana, hashish, cocaina e spinelli confezionati, e denunciato all'Autorità Giudiziaria per spaccio un 17enne e segnalando alla Prefettura come assuntori altri 21 giovani. I Reparti del Gruppo di Giugliano in Campania, nel corso di decine di interventi, tra, hanno sequestrato quasi 100 chili di «bionde», del tipo «cheap white» denunciando 16 responsabili. Anche il Gruppo Pronto Impiego di Napoli, oltre ad aver denunciato 11 «minutanti» di sigarette di contrabbando e ad aver segnalato alla Prefettura 18 soggetti per uso personale di sostanze stupefacenti, ha sequestrato, in via Amerigo Vespucci, in un negozio di giocattoli, oltre 1400 sedie sdraio per bambini con marchi contraffatti («Disney», «Spiderman», « Napoli Calcio», «Me Contro Te» e «La casa di carta») denunciando 2 responsabili. Anche la Compagnia diinfine, ha sottoposto a sequestro, in prossimità del lungomare, decine di borse contraffatte denunciando un cittadino extracomunitario per contraffazione, ricettazione ed immigrazione clandestina.