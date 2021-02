Covid a Napoli, al Cotugno i pazienti seguiti con braccialetti elettronici

Telemedicina e innovazione varcano la soglia dell'ospedale Cotugno che sperimenta, tra i primi in Italia tra le mura ospedaliere, un sistema di controllo in remoto per tutti i reparti Covid-19. Esperienze simili si registrano solo in una Asl in Toscana e agli Spedali di Brescia ma solo per i controlli a domicilio. In questo caso invece sono monitorati 24 ore su 24, tramite un braccialetto elettronico connesso con le medicherie di ogni divisione, i malati ricoverati in ospedale. «I pazienti sono spesso anziani visitati due o tre volte al giorno ma non si può seguirli costantemente - spiega Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'Azienda ospedaliera dei Colli - ora li dotiamo di un kit composto da 2 sensori wireless, un trasmettitore bluetooth per controllare non solo la saturazione e la frequenza respiratoria ma anche l'indice di perfusione e altri parametri vitali. I dati vengono poi trasmessi su una piattaforma controllata h24 da personale dedicato e formato garantendo un intervento tempestivo in ogni reparto qualora i parametri dovessero modificarsi in maniera improvvisa e pericolosa». Ciò consente di «ridurre il personale di guardia e di risparmiare sul consumo dei dispositivi di protezione individuale».



I REPARTI

«Le unità di reparto vengono trasformate in tante piccole rianimazioni - aggiunge Antonio Corcione, direttore del dipartimento di Anestesia e rianimazione del Monaldi - i malati di Covid a volte non sono molto presenti a se stessi, sono da soli in stanza e tolgono la maschera a ossigeno che dà loro fastidio oppure vanno incontro a peggioramenti nell'arco di poche ore. L'entrata nelle stanze dei malati viene centellinata in quanto medici e infermieri devono vestirsi dalla testa ai piedi. In questo modo invece il braccialetto invia costantemente i dati al sistema ricevitore con un allarme che scatta quando la situazione va oltre i valori limite». Al Monaldi inoltre c'è un gruppo di quattro informatici che sorvegliano da remoto tutti i device e se scatta un allarme avvisano a loro volta il personale sanitario di reparto. Un controllo doppio per maggiore sicurezza. Il collegamento, tra sistema di rilevamento e ricevitore, avviene tramite il telefono. Al Cotugno due anestesisti girano ininterrottamente i reparti 24 ore su 24 per intervenire in caso di necessità tuttavia il numero dei posti letto (circa 220 del vecchio plesso, 65 del nuovo padiglione G e 70 al Monaldi) è tale da non consentire un monitoraggio continuo e ininterrotto di tutti i malati. Il prossimo passo sarà quello di estendere il controllo anche ai pazienti a casa, non solo i Covid in via di guarigione e in condizioni di salute più precarie, ma anche scompensati cardiaci, malati in attesa di trapianto, evitando così ricoveri prolungati, talvolta per mesi, consentendo invece interventi puntuali anche con prescrizioni telefoniche.



IL PROGETTO

Il progetto partito al Cotugno coinvolge, al momento, i pazienti afferenti alla prima divisione e al pronto soccorso ma sarà esteso nell'arco di una decina di giorni a tutto l'ospedale e successivamente anche a pazienti cardiopatici seguiti al Monaldi. «Il sistema elettronico utilizzato nasce per il monitoraggio domiciliare dei pazienti colpiti da scompenso cardiaco - conclude Corcione - ma il sistema è stato adattato alla gestione dei pazienti Covid in ricovero ordinario. Si è scelto di utilizzare questa tecnologia perché per quelli in sub intensiva ed in intensiva già è previsto il monitoraggio costante dei parametri». La malattia da Sars-Cov-2 è una patologia subdola che può portare ad un rapido e repentino aggravarsi delle condizioni del paziente, l'obiettivo è invece agire tempestivamente fornendo le cure necessarie in maniera mirata. Un sistema che le Asl potrebbero agevolmente utilizzare per il controllo in remoto dei pazienti assistiti a domicilio anche tramite i medici di famiglia e le guardie mediche. I costi di un utilizzo su vasta scala sarebbero ammortizzati dagli enormi vantaggi clinici. «Se mai dovesse verificarsi una nuova ondata - conclude Di Mauro - il braccialetto sarebbe applicabile a tutti i pazienti di tutti i pronto soccorso della Campania anche in coda nelle macchine per scongiurare eventi avversi improvvisi scaturiti dal caos. Per questo abbiamo intenzione di dividere i pazienti ricoverati al Cotugno in tre gruppi, gravi, medio-gravi e meno gravi».

Ultimo aggiornamento: 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA