Covid a Napoli, caos assistenza all’Ospedale del Mare: il primario si dimette

Pio Zannetti, 60 anni, primario della Rianimazione e della Terapia intensiva dell’Ospedale del mare, lascia l’incarico e, a quanto è dato saperne, anche l’Azienda sanitaria metropolitana. Un addio che va oltre la soglia delle dimissioni, già presentate e poi revocate in un paio di occasioni, nell’ultimo anno. Caos organizzativo nei percorsi Covid e non Covid, impossibilità ad incidere sulla governance sanitaria interna schiacciata dalle continue emergenze legate alla pandemia, solitudine nell’affrontare l’aumento esponenziale dei rischi e delle responsabilità professionali legati ai flussi interni dei malati, dal pronto soccorso alle unità operative specialistiche (trasferimenti che risultano non sempre facili, rapidi e lineari), la carenza di personale medico specialistico: questi i nodi che sembrano esser giunti al pettine e aver pesato sulla decisione assunta da Zannetti.

Stanchezza e frustrazioni, sul piano professionale e organizzativo, che si respirano tra i camici bianchi anche al Cardarelli dove, nonostante la macchina assistenziale sia sicuramente più rodata e funzionale, si colgono gli stessi malumori. Ad accendere le polveri è, in questo caso, una recente nota - firmata dal bed manager Ciro Coppola e assunta di concerto con lo specialista infettivologo - indirizzata a tutti i primari delle aree chirurgiche e interventistiche – secondo cui i malati Covid, che siano riscontrati positivi ma in fase di remissione di malattia e che abbiano effettuato un tampone molecolare da cui si evinca una bassa carica virale, possono restare ricoverati nelle unità di degenza senza essere trasferiti nelle unità Covid ed essere pertanto sottoposti, laddove necessario, a interventi chirurgici e manovre interventistiche negli stessi luoghi e percorsi ordinari.

Ma andiamo con ordine e analizziamo separatamente le due novità che, non a caso, emergono nei due più grandi pronto soccorso della città adattati a rispondere anche all’emergenza pandemica. Zannetti è un professionista stimato e di grande esperienza, una colonna portante dell’anestesiologia rianimativa della Asl Napoli 1, con alle spalle una lunga carriera maturata sempre in ruoli apicali all’ospedale San Paolo e agli Incurabili e non sarà facile sostituirlo. La sua decisione, sebbene non commentata dal diretto interessato, riconducibile ufficialmente a ragioni personali è tuttavia una spia accesa sulle difficoltà che vive l’ospedale del mare.

Da voci di corridoio si apprende della possibilità che altri primari stiano meditando di seguire la scia di Zannetti, chi perché non incentivato a spendere gli ultimi anni di carriera in trincea, chi perché, avendo un nome, è tentato da altre offerte professionali considerate più allettanti. «Rispetto la scelta personale, mi dispiace non avere più in squadra un professionista che ha dimostrato grande competenza e disponibilità in un momento così duro» dice il manager dell’Asl Ciro Verdoliva.



Ieri al pronto soccorso che si affaccia sulla bretella di via Enrico Russo c’erano ben 20 pazienti Covid da trasferire che non trovavano collocazione in reparti intensivi dell’ospedale e della città, con uno o due medici di turno costretti a dover badare a una cinquantina di malati non Covid, ospitati tutti in un’unica grande stanza, a cui si aggiungevano i pazienti in Medicina di urgenza, un malato con un aneurisma dissecante dell’aorta da operare subito e che da tre giorni stazionava in Osservazione in attesa di una cardiochirurgia disponibile.

Effetti collaterali dell’emergenza Covid si dirà ma anche della mancanza di un direttore sanitario di presidio unicamente deputato all’ospedale di Napoli est (l’attuale è ad interim). C’è poi il lavoro considerato insoddisfacente del bed manager. Scenari simili al Cardarelli: anche qui i sindacati della dirigenza medica, Anaao in testa, chiedono un cambio di passo al bed manager e alla direzione strategica. Secondo i Cobas «disposizioni simili sono inaccettabili, oltre che incomprensibili, fatte da chi dovrebbe invece, tutelare la salute di pazienti in primis e dei dipendenti. Con la vaccinazione il virus diventa endemico, certo, ma di certo bisognerà informare anche i pazienti non vaccinati del rischio a cui vanno incontro. L’amministrazione dovrà farci capire come vuole trasformare la più grande fabbrica della salute della Campania e del sud dove, a furia di tagliare posti letto e accorpare reparti si sta trasformando il Cardarelli nel più grande ospedale Covid della Campania».