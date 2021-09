Vaccini terza dose, da domani via alla campagna per gli over 80 di Napoli e Capri

Al via per gli over 80 assistiti dalla Asl Napoli 1 Centro la somministrazione della terza dose «booster dei vaccini Pfizer e Moderna. Da domani, giovedì 30 settembre, anche i cittadini sopra gli 80 anni d'età potranno presentarsi senza prenotazione per ricevere la somministrazione della terza dose di vaccino mRna, a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. La somministrazione potrà avvenire nei centri vaccinali della Mostra d'Oltremare (dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18), della Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte (dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18), dell'isola di Capri (il venerdì dalle 9 alle 16) e nei Distretti sanitari di base dal Lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

La Asl Napoli 1 Centro ricorda che presso gli stessi centri vaccinali e senza prenotazione continua la somministrazione delle terze »dosi addizionali« per i cittadini che presentano le condizioni previste dalla circolare del Ministero della Salute del 14 settembre 2021, in linea con quanto disposto dall'Unità di crisi della Regione Campania con nota del 15 settembre 2021.

Continua inoltre, per tutti coloro che sino ad oggi non hanno potuto o non hanno ancora scelto di vaccinarsi, la somministrazione della prima e della seconda dose. Proseguono infine le giornate di open day »Viva la scuola« dedicate al personale scolastico e agli studenti, senza prenotazione.L'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e l'Asl Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici in pensione, volontari, hanno organizzato un numero verde a disposizione della cittadinanza che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della Salute, dall'Iss, dall'Aifa e dall'Ema. Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 9 alle ore 14 dal lunedì al venerdì.