Napoli, gli infermieri No vax in lacrime: «Così abbiamo distrutto le dosi di vaccino»

Piange, chiede scusa, ammette. Confessa quello che è ormai da giorni sotto gli occhi di tutti, prova anche a limitare i danni. Parola di Giuliano Di Girolamo, finito in cella per una sorta di patto con i No vax: 150 euro per buttare la fiala nella spazzatura, assicurando un green pass a finti vaccinati liberi di infettare. Dopo di lui, tocca al complice Rosario Cirillo, che va dritto al sodo: «L’ho fatto per soldi... non so altro»....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati