Covid a Napoli, alla Federico II vaccinati tutti i docenti: «Puntiamo alla presenza a settembre»

«Alla Federico II abbiamo vaccinato la stragrande maggioranza dei professori, credo sostanzialmente quasi tutti. Chi non è stato vaccinato è perché o si è sottratto, o è venuta a mancare qualche opportunità. Ora dobbiamo lavorare sugli studenti, questo è l'obiettivo e ci stiamo organizzando».

Lo dichiara Matteo Lorito, rettore dell'Università Federico II di Napoli. «Naturalmente - sottolinea Lorito - la vaccinazione non è in carico all'Ateneo, non sono gli Atenei che vaccinano gli studenti, ma è in carico al servizio sanitario regionale. Ma c'è molta attenzione su questo. In ogni caso si riparte in presenza, con le verifiche siamo già partiti. Se la pandemia ce lo consente, ripartiremo in presenza a settembre», conclude il rettore.

«La classifica del Censis ci mette ogni anno in fondo. Siamo quasi affezionati a questa posizione» ha poi ironizzato il rettore sulla classifica stilata dal Censis che vede l'ateneo federiciano all'ultimo posto in Italia tra i grande atenei statali. «Io so solo - spiega Lorito - che noi aumentiamo gli iscritti, i nostri ragazzi dopo 5 anni lavorano quasi al 90% e al 90% hanno espresso soddisfazione per il percorso formativo. L'ateneo cresce, è stabile e forte, e se questo significa stare all'ultimo posto, vediamo. La realtà è che il Censis è una classifica non della qualità dell'università, ma della qualità dei servizi che riguardano anche il contesto. Se calcolano anche mense e alloggi studenti, noi possiamo aiutare l'ente regionale per il diritto allo studio, ma non li possiamo fare noi. Quindi lavoreremo anche su quello, intanto andiamo avanti. L'ateneo è forte, consolidato e la sua offerta formativa ha anche molto successo», conclude Lorito.