Si ritroveranno nella tarda serata a Santa Lucia, davanti alla sede della Regione Campania, con fiaccole e cartelli con le loro proposte. Orario per l'appuntamento le 23. Quando, insomma, da domani in regione scatterà la chiusura di ristoranti, pub e bar, Sono gli imprenditori della 'Rete piccole e medie imprese napoletanè, che, alla vigila del coprifuoco, manifesteranno le loro preoccupazioni. La stima è di un meno 50% in media per il fatturato, nel corso di questo mese di ottobre, paragonato allo stesso mese del 2019. Ma sono numeri destinati ad aumentare «e raggiungere anche il -70% di fatturato».

Un discorso che non riguarda solo i piccoli esercizi, ma anche quelli più grandi. «Ci riuniamo il giorno prima perché siamo anche pronti a metterci in discussione e ad abbassare le saracinesche - dice Stefano Meer della Rete - ma vogliamo essere parte attiva della soluzione del problema». Il «sacrificio» di chiudere i propri locali «lo facciamo sa soli, non abbiamo bisogno di lockdown imposti». «Se si ritiene lo svolgimento dell'attività di somministrazione foriera di contagi - spiega - siamo pronti a chiudere per il bene nostro e dell'intera comunità». «Ma chiediamo chiarezza e tempestività di intervento alle autorità - aggiunge - Chiediamo siano salvaguardate le nostre maestranza , le nostre aziende con misure tempestive ed efficaci». Alla manifestazione, i titolari degli esercizi commerciali avranno anche dei cartelli con le proposte che avanzano: sostegno a livello nazionale per il tramite del governatore; cassa integrazione con erogazione immediata e non soggetta a tassazione per il dipendente; differimento imposizione fiscale (nazionale e locale); credito di imposta locazioni con cessione al locatore pari ad almeno il 60%; azzeramento costi fissi utenze reale; ristoro per i datori di lavoro.

