Covid a Napoli, folla di studenti davanti al liceo in piazza del Gesù: «È pericoloso»

Ancora assembramenti ed ancora all’esterno degli istituti scolastici. Stavolta a lanciare l’allarme sono i cittadini ed i commercianti di piazza del Gesù che, da giorni, assistono alla formazione di calche di studenti nello spazio antistante il liceo Genovesi. Tutti con la mascherina - o quasi - ma a distanza troppo ravvicinata, nonostante le ultime e preoccupanti impennate di contagi.

«In questo periodo – affermano in strada – abbiamo tutti il dovere di fare attenzione. Quasi tutti i ragazzi hanno la mascherina ma questo non basta. All'esterno del liceo si formano assembramenti ogni giorno ed è su questo che chiediamo più attenzione. Negli orari di ingresso e di uscita dobbiamo ancora farci largo tra i giovani e questo non va bene. Almeno adesso sarebbe opportuno vigilare costantemente per limitare i contatti. Non possiamo permetterci questo genere di situazioni in un momento così complicato. E' necessario responsabilizzarsi e non solo all'interno della scuola. Bisogna essere consapevoli che questi comportamenti ci mettono tutti in pericolo».

