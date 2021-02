Covid: in auto di notte, 5 minorenni denunciati dopo inseguimento a Napoli

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato un 17enne incensurato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato altri 5 minorenni, tutti di età tra i 16 e i 17 anni, per violazioni della normativa anti Covid.

I minorenni viaggiavano a bordo di un'auto a fari spenti in via Secondigliano, nell'area nord di Napoli. Nonostante l'alt, il conducente non si è fermato ed è stato inseguito per molti chilometri, per essere infine costretto a fermarsi solo per la presenza di un veicolo della raccolta rifiuti che gli impediva il passaggio.

A bordo dell'auto erano presenti altri 5 minorenni. Al conducente è stata contestata anche guida senza patente. Tutti sono stati affidati ai genitori.

