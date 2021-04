Covid a Napoli, interrotte due feste per strada in centro: 30 multati

Gli agenti della Polizia di Stato hanno interrotto una festa in strada ieri sera in piazzetta Arcangelo Scacchi, nel centro storico di Napoli. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e del Commissariato Decumani, con il supporto dei Nibbio e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno sorpreso sul posto 15 persone tra i 18 e i 48 anni intente a festeggiare un compleanno, multandole per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Vaccini, in Campania iniettateoltre 1 milione e 120 mila dosi LA SCOPERTA Napoli, la pistola era nascostanell'intercapedine del muro:... IL BLITZ Napoli, festeggiamenti in stradae a casa: sanzionate 30 persone LE INDAGINI Ritrovati in un capannone 780 chilidi rame delle Ferrovie rubato IL CASO Afragola, blitz della polizia:​arrestato rapinatore armato di...

Nella stessa serata, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Luigi Settembrini per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un'abitazione dove hanno trovato 15 cittadini spagnoli di età compresa tra i 20 e i 24 anni, tutti privi della mascherina, che stavano consumando cibi e bevande e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.