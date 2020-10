Un medico di medicina generale è ricoverato a Napoli in gravi condizioni a causa del coronavirus. Lo conferma l'Unità di crisi della Regione Campania. Il medico è stato sostituito, così come previsto. Se, infatti, un medico di medicina generale è impossibilitato a lavorare e non riesce a trovare un sostituto, si procede con la comunicazione alla Asl di appartenenza che provvede.

Il Sindacato medici italiani, Smi, aveva denunciato, in una lettera inviata al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, il caso di 6 medici di medicina generale «contagiati, di cui uno grave, in un quartiere di Napoli, per le pratiche vaccinali e per il caos assembramenti» e «tre studi medici sono stati chiusi per impossibilità a trovare professionisti che sostituissero i titolari messi in quarantena». Dall'Unitá di crisi fanno sapere che di 5 sui 6 medici di cui parla lo Smi, «non risulta alcuna comunicazione» per una richiesta di sostituzione.

