«Sono vicino con il cuore alla consigliera comunale Anna Ulleto per la morte per covid-19 del compagno Alessandro Baiano. Ad Anna, ancora oggi presente in consiglio comunale per forte spirito istituzionale, le profonde condoglianze mie e dell'intera giunta comunale». E' il messaggio di cordoglio del sindaco de Magistris.

