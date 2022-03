Contagi Covid, a Napoli casi raddoppiati: «In dieci giorni cifre da record»

Diffusione dilagante. Negli ultimi dieci giorni - dopo sette settimane di calo costante dei nuovi positivi - il numero di contagi in città è letteralmente raddoppiato. E la prospettiva è quella di un ulteriore incremento nei prossimi quindici giorni. Va detto che si tratta - per fortuna - di casi molto meno gravi, guaribili in cinque/sette giorni, talvolta addirittura senza neanche un sintomo, da trattare quasi sempre a casa con il controllo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati