Covid a Napoli, gli ospedali nel caos: ​Cotugno sotto assedio come un anno fa

Non è stata una notte facile al Cotugno, quella tra martedì e mercoledì: al pronto soccorso fino alle 4 del mattino sono arrivati decine di pazienti col 118 e con mezzi propri. «Tutti no vax - avverte la bed manager Cristina Boccia - Omicron nei pazienti non vaccinati fa ancora danni ma nessuno è in rianimazione». Persone che iniziano ad accusare sintomi a casa, fanno il tampone antigenico o molecolare, sono positivi e iniziano la terapia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati