È stato allestito, nella sede del Provveditorato amministrazione penitenziaria di Napoli all'interno del carcere di Poggioreale, un drive in per lo screening del personale di Polizia penitenziaria in servizio nella provincia di Napoli. Il drive in sarà in seguito allestito anche nel carcere di Secondigliano.

«Purtroppo il virus non fa sconti a nessuno e mette in evidenza le falle non solo del sistema penitenziario», dichiara il vicesegretario regionale Osapp Campania, Luigi Castaldo. «Affinché se ne esca con il maggior numero di persone indenni - spiega Castaldo - bisogna creare un muro contro questo mostro, cioè il freno di tutte le attività trattamentali per almeno due settimane, riducendo anche i contatti con l'esterno. È un periodo storico epidemiologico nel quale la politica deve fare scelte coraggiose, solo allora potremmo abbattere questo maledetto virus, nell'interesse della sicurezza di tutti».

