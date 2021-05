Covid a Napoli, il policlinico Vanvitelli attiva l'ambulatorio pediatrico

L'Azienda ospedaliera universitaria «Luigi Vanvitelli» di Napoli attiva il primo ambulatorio pediatrico per monitorare i piccoli pazienti che hanno contratto il SARS-CoV-2. Il reparto di alta specializzazione Malattie respiratorie pediatriche, coordinato da Michele Miraglia del Giudice, raccogliendo le istanze provenienti dal territorio, ha realizzato un percorso di follow-up per i bambini con manifestazioni respiratorie post covid. Per accedere all'ambulatorio basterà prenotare presso il Cup una visita pneumologica pediatrica.

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Napoli, il ministro Garavaglia inaugurerà la Borsa... LE VERIFICHE Controlli anti-Covid, decine di personemultate a Napoli e in... LA PREVENZIONE Covid, tra Napoli e Capri somministrati11mila vaccini nel... L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, gli over 50 rispondono in massa: «Torniamo... L'EPIDEMIA Dove si fanno i vaccini in Campania? Apre il nuovo hub di...

La visita (team composto da Fabio Decimo e da Cristiana Indolfi) si effettuerà seguendo tre diversi step: test spirometrico per valutare la funzionalità respiratoria; test del cammino (6 minuti) per valutare la frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno; ecografia polmonare eseguita presso il reparto di Radiologia. Secondo i dati nazionali, riportati da Miraglia Del Giudice, il 5 per cento dei bambini ha contratto il virus e di questi il 6 per cento ha rivelato complicanze respiratorie anche dopo la negativizzazione mostrando per lungo tempo, tosse, dispnea e cefalea. «L'attivazione di questo ambulatorio dimostra la costante attenzione che l'Azienda ha verso i bambini contagiati dal virus - sottolinea il direttore generale, Antonio Giordano - grazie al fondamentale gioco di squadra Policlinico-territorio è stato attivato un preciso follow up che consentirà un completo monitoraggio».