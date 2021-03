Covid a Napoli, pochi posti letto e ospedali in affanno: «Sempre più polmoniti nei ventenni»

Contagi in discesa, a Napoli e in Campania, dopo il picco di domenica scorsa ma la percentuale dei sintomatici invece cresce ed è passata dal 20-23 per cento di metà marzo a circa il 50 per cento di oggi. In tale scenario alla riduzione dei casi non corrisponde un calo della pressione sugli ospedali.

«Siamo stabilmente pieni - conferma Maurizio Di Mauro, manager del Cotugno - e riusciamo a gestire i nuovi arrivi solo grazie all’elevato turn-over. I malati sono mediamente più gravi e quasi tutti - anche i giovani e le persone di mezza età sane - arrivano con quadri polmonari drammatici. Noi calcoliamo l’intensità della polmonite da 0 a 20 e ora arrivano pazienti che sono almeno al livello 12. Anche la gestione territoriale con le Usca e la medicina di base è migliorata». Di Mauro indica anche l’abbassamento dell’età dei ricoveri: «Siamo a una media - spiega - intorno a 40-50 anni e abbiamo anche persone di vent’anni, con polmonite. Ragazzi che stavano bene, senza comorbidità, che hanno una reattività migliore e guariscono meglio».

Scenario critico che si osserva anche all’Ospedale del mare: qui il pronto soccorso è completamente ingolfato e l’altra notte c’erano contemporaneamente 45 pazienti in area gialla, due rossi ventilati, un rosso Covid ventilato, 15 pazienti in Obi tutti positivi e ventilati. Non va meglio nei reparti dove sia i 39 posti di cure ordinarie dell’ex day surgery sia le 8 unità di sub intensiva sono tutti occupati e anche i 16 posti di Terapia intensiva del Covid modulare sono all’orlo. Scenari simili al Loreto mare, al San Giovanni Bosco e al Policlinico dove sono solo 2 su 12 i posti di rianimazione ancora liberi (5 intubati e 5 no) e 3 su 5 i posti di sub intensiva impegnati all’edificio 5. Alto anche l’impegno dei tre reparti di degenza attivi: nel primo ci sono 4 posti liberi su 32 (13 ventilati e 1 sospetto nell’area dedicata), 5 su 14 in un altro edificio e 3 su 14 all’edificio 12 mentre in Ginecologia ne sono occupati 18 su 30 e in pediatria 5 su 8. Viaggia a pieno carico infine il Cardarelli, il più congestionato di tutti impegnato su due fronti (Covid e non Covid) con 138 pazienti ricoverati in area Covid, di cui 18 in Osservazione breve in emergenza, 17 in Rianimazione e 103 ricoverati tra semintensiva e degenza ordinaria.

L’emergenza posti letto nelle aree emergenza del Cardarelli e della Asl riporta in primo piano la necessità di un Pronto soccorso al Policlinico universitario di Napoli, uno degli ultimi in Italia a non avere ancora attivato una struttura autonoma dedicata all’emergenza territoriale. «Per quanto di mia competenza ho trasmesso il progetto approvato al Direttore generale con la richiesta di inserirlo come priorità nell’ambito delle progettualità da presentare alla Regione - avverte Maria Triassi, presidente della Scuola di medicina Federico II - per l’utilizzo delle importanti risorse già assegnate all’Azienda ospedaliera. La lezione della pandemia è stata chiara – prosegue - le strutture di ricovero avranno senso se sapranno rispondere all’emergenza e la formazione dei futuri professionisti della sanità non può non tener conto di una importante fetta di attività pratica-emergenziale. Non è possibile concepire per gli anni a venire un Policlinico universitario senza Pronto soccorso. In passato questa Scuola di Medicina è stata criticata per la mancata partecipazione all’emergenza con il vicino Cardarelli che scoppia. È chiaro a tutti che la volontà degli Universitari c’è ma sono necessarie risposte celeri a tutti i livelli».