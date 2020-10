Covid a Napoli, il prefetto riunisce il comitato per l'ordine pubblico: «Il nostro impegno è nei numeri»

Si è svolta stamattina una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella Prefettura di Napoli per fare il punto sulla situazione della sicurezza nell'area metropolitana di Napoli e sui controlli per verificare l'osservanza delle misure di contenimento per la diffusione del Covid-19. Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha espresso il proprio ringraziamento alle forze dell'ordine e alla Polizia metropolitana e locale «per l'impegno e la professionalità - si legge in una nota della Prefettura di Napoli - dimostrati nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio con riguardo sia al numero degli operatori impiegati sia ai risultati ottenuti, soprattutto nelle aree della movida e dove si registrano più di frequente assembramenti».

LEGGI ANCHE Covid a Napoli, il rischio viaggia in Metro

Tale impegno, sottolinea la Prefettura, «si evince dalla lettura dei dati, costantemente aggiornati e pubblicati sul sito istituzionale della Prefettura».Ferma restando «la necessità di sollecitare il senso civico dei cittadini che hanno dato buona prova nella prima fase dell'emergenza epidemiologica», il prefetto ha disposto «l'intensificazione delle attività di controllo in atto al fine di continuare a garantire il rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa statale nonché da quella regionale e locale, anche con il personale militare del contingente 'Strade sicurè, il cui impiego sarà modulato in apposite riunioni tecniche delle forze dell'ordine». Alla riunione, presieduta dal prefetto Valentini, hanno partecipato il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Luigi de Magistris, accompagnato dall'assessore Alessandra Clemente, dal comandante della Polizia Metropolitana Lucia Rea e dal comandante della Polizia locale Ciro Esposito, il vice capo di Gabinetto Almerina Bove, il coordinatore dell'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Campania Italo Giulivo e i vertici delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco.



Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA