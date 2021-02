Covid a Napoli, nel noto pub del Vomero 7 persone a mangiare: chiusura e multe

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando e della Polizia Locale, i militari dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti-Covid nella zona dei “baretti”, via Partenope e via Carducci, hanno identificato 125 persone sanzionandone 5 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 in quanto prive della mascherina, poiché circolavano oltre l’orario consentito senza giustificato motivo e poiché fuori dal proprio Comune di residenza senza giustificato motivo.

Inoltre, ieri sera gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Enrico Alvino per una segnalazione di assembramenti all’interno di un pub.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso all’interno del locale sette persone prive della mascherina e quattro persone sedute ad un tavolo intente a consumare cibi e bevande e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19, mentre il titolare è stato sanzionato per aver somministrato alimenti e bevande; inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

Infine, stanotte gli agenti del Commissariato Poggioreale, nel transitare in via Nazionale delle Puglie a Casoria, hanno notato un bar aperto al cui interno vi erano tre persone intente a consumare cibi e bevande al banco che sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19, mentre il titolare è stato sanzionato per aver somministrato alimenti e bevande ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

