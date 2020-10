Attività sospese «fino a nuovo ordine» per la prima squadra del Real San Giuseppe, club di calcio a 5 con sede a San Giuseppe Vesuviano ( Napoli) che milita nel campionato nazionale di Serie A. Sono complessivamente 9 i giocatori e 2 i membri dello staff tecnico risultati positivi al coronavirus. Giovedì scorso era stata nota la positività di due calciatori, sottoposti a tampone dopo aver presentato sintomi influenzali nella notte precedente. Il club ha avvertito la Divisione Calcio a 5 chiedendo il rinvio della gara in programma ieri con il Colormax Pescara, richiesta accolta dalla Lega che ha disposto anche il rinvio della partita con il Petrarca Calcio a 5 (società con sede a Padova) in programma il 15 ottobre. Nella serata di ieri è arrivato l'esito dei tamponi ai quali si sono sottoposti tutti i tesserati, con la notizia della positività di altri 7 giocatori e di 2 membri dello staff tecnico, che vanno ad aggiungersi alle due positività rese note nella serata di giovedì. La società ha quindi comunicato la sospensione di tutte le attività della squadra.

