Covid a Napoli, il liceo Umberto chiude per sanificazione

Domani resterà chiuso per sanificazione il Liceo Classico Umberto di Napoli, tra i principali e più noti istituti superiori cittadini, a seguito di un caso di positività al Covid-19. Il dirigente scolastico Carlo Antonelli ha disposto la chiusura nella giornata di domani, martedì 6 ottobre, su indicazione del Servizio di Prevenzione della Asl Napoli 1 Centro per permettere lo svolgimento di operazioni di sanificazione straordinaria. Le lezioni si svolgeranno a distanza in modalità Ddi e le attività in presenza riprenderanno regolarmente mercoledì 7 ottobre.



Ultimo aggiornamento: 22:31

