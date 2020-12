Covid, altre due vittime ​a Somma Vesuviana

«Purtroppo sarà una vigilia di Natale ancora più triste per il nostro Paese. Altri 2 nostri concittadini non ci sono più e siamo al fianco delle loro famiglie. Sale dunque a 18 il numero dei sommesi che hanno perso la vita durante questa pandemia. Rallenta la curva dei nuovi positivi, 20 negli ultimi 7 giorni, dunque con una media di poco superiore ai 2 al giorno e ben lontana dai numeri di qualche settimana fa. Scende e di molto il numero dei positivi attivi passati dagli 800 agli attuali 80. Attualmente abbiamo 6 persone ricoverate in ospedale e altre 50 in sorveglianza sanitaria. Indossiamo sempre le mascherine, soprattutto nei negozi, in tutti i luoghi al chiuso e anche all’aperto. Ricordo che c’è divieto di riunioni, aggregazioni ed assembramenti anche all’aperto. Dalle ore 24 tutta Italia sarà zona rossa». Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

