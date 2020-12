Da marzo si sono visti sconvolgere la vita, come quasi tutte le categorie del commercio, a causa dell’emergenza sanitaria. Ma a tutt’oggi i centri estetici sono tra quelli maggiormente penalizzati dai vari decreti ministeriali che si susseguono e sono ormai agli sgoccioli. Come denuncia Francesca Esposito, 43 anni, mamma di due bimbi e titolare di un centro estetico a Posillipo. «Ormai siamo al collasso - dice - per quanto mi riguarda dopo 9 mesi ho i conti totalmente in rosso, il Covid mi ha affossato nonostante avessi una clientela benestante in una zona come questa. Inoltre - aggiunge - ho dovuto licenziare le mie dipendenti perché non abbiamo beneficiato finora di nessun sostegno dallo Stato e in più siamo chiusi».

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuole aperte dal 7 gennaio ma non è cambiato quasi nulla: il... L'INCHIESTA Covid a Napoli, il business delle ambulanze: nel picco dei contagi... L'EPIDEMIA Coronavirus a Napoli, aperti reparti specialistici al San Giovanni...

LEGGI ANCHE Scuole aperte dal 7 gennaio ma non è cambiato quasi nulla: il punto debole resta il trasporto

La storia di Francesca è comune a molte sue colleghe, chi ne ha la proprietà o chi gestisce centri estetici e da mesi si ritrova con l’acqua alla gola, date le evidenti difficoltà economiche e le tante spese da sostenere. Ma oltre a quello che è un disagio comune a gran parte delle categorie di lavoratori-imprenditori, Francesca vive quello di non essere iscritta a enti bilaterali. «Per questo motivo, come mi ha spiegato il mio consulente del lavoro - afferma - non abbiamo diritto alla cassa integrazione. Solo a maggio, dopo vari richieste e sollecitazioni, abbiamo avuto il responso venendo a sapere che il nostro ente di riferimento non è l’Inps, ma l’FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato). Di conseguenza non abbiamo diritto a nessun tipo di ammortizzatori sociali».

Intanto, come tutti, Francesca continua a pagare le tasse, «inclusi i contributi alle mie dipendenti - tiene a precisare - ma il danno che la pandemia ha causato al nostro settore è enorme. Senza tener conto che, con la chiusura, si fomenta il lavoro nero e l’abusivismo della professione. Finora ho pagato io le mie collaboratrici, perché era stato negato loro il diritto alla Cig, ma ora non sono più in grado di andare avanti. Come faremo a resistere, chiedo alle istituzioni?». «Mi farò promotrice di un comitato che tuteli i nostri diritti calpestati», conclude Francesca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA