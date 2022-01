Covid, «tampone sospeso» e test rapidi gratuiti: l'iniziativa nel Napoletano

Due giornate di tamponi gratuiti e test rapidi «sospesi» per chi non può permettersi di sostenerne i costi. Sono le iniziative adottate dal comitato della salute pubblica dell'area vesuviana che, in collaborazione con la sezione di Torre Annunziata di Confcommercio e la farmacia Napolitano di Boscotrecase, ha programmato per sabato e domenica prossimi due giornate durante le quali verranno distribuiti i test rapidi molecolari a prezzo di costo (3 euro, ribattezzato tampone sociale) e saranno raccolti fondi (attraverso la formula del «tampone sospeso») per chi non può permettersi di sostenere i costi di acquisto.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Napoli, protesta dei disoccupati contro delibera comune:... L'ALLARME Allarme dei medici di famiglia: «In Campania l'80% dei... LA PANDEMIA Covid in Campania, record di contagi: «I positivi non...

Inoltre nelle stesse giornate il test rapido antigenico di autovalutazione verrà eseguito gratuitamente da operatori sanitari volontari accreditati e il risultato sarà certificato ed inserito nella piattaforma regionale. Si parte sabato 15 gennaio alle ore 10 a Torre Annunziata, nella zona antistante il porto, in modalità drive test; domenica 16 gennaio, sempre alle 10, appuntamento a Boscoreale, a ridosso dell'ex ferrovia dello Stato, nei pressi dei locali oggi gestiti dall'associazione culturale «La Stazione». «Il costo dei tamponi rapidi in autodiagnosi in Campania - spiegano i promotori dell'iniziativa - è da sempre a carico dei cittadini e spesso i test non vengono effettuati proprio per il prezzo degli stessi. Una famiglia con due figli adolescenti dovrebbe spendere circa 60 euro per verificare l'eventuale positività al Covid-19: non tutti sono in grado di sostenere questa spesa o aspettare i lunghi tempi dell'Asl».