Covid a Napoli, la tensostruttura del Cardarelli apre in ritardo: problemi al basamento

La conclusione dei lavori per la piena operatività della tensostruttura all'ospedale Cardarelli di Napoli è prevista per la fine della prossima settimana. È quanto comunica l'ospedale napoletano in merito ai ritardi dell'attivazione della struttura montata dalla Croce Rossa alle spalle del pronto soccorso. Durante il periodo di installazione, riferisce la direzione del Cardarelli, sono emersi problemi tecnici relativi alla natura del terreno che hanno richiesto la sistemazione del basamento dove posare la tenda principale destinata ad accogliere i degenti, lavori ultimati oggi.

All'avvenuto consolidamento del basamento si procederà con i lavori di posa in opera di 6 bagni, la realizzazione delle finiture edili, come la pavimentazione resiliente, la realizzazione degli impianti di fonia, dati, luce all'interno delle tende, nonché l'installazione di quattro split per la climatizzazione della tenda principale destinata ai degenti.

La conclusione dei lavori e la piena operatività della tensostruttura è prevista per la fine della prossima settimana. La struttura ospiterà venti letto per paziente che devono stare in osservazione breve non intensiva per un periodo di circa 24 ore prima che si decida dall'esito dei test se devono essere ricoverati in reparto o possono fare terapia covid a casa.

