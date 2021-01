Covid, record di nuovi contagi a Torre del Greco e Torre Annunziata

Nuovo deciso balzo in avanti dei contagi al Covid-19 a Torre Annunziata nelle ultime 24 ore. Come comunica in una nota il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, nella giornata di ieri sono stati registrati 32 nuovi casi, a fronte di sole 7 guarigioni accertate. Dati questi che portano a quota 526 il numero degli positivi, sei dei quali sono relativi a soggetti ricoverati. Ancora in aumento i casi di positività al tampone anche nella vicina Torre del Greco, come rende noto il sindaco Giovanni Palomba al termine dell'aggiornamento al Centro operativo comunale. Secondo i dati forniti da Asl Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale, nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati 50, contro le 38 guarigioni riscontrate. Il numero complessivo dei cittadini attualmente positivi si avvicina dunque a quota 400, attestandosi per l'esattezza a 386, con 23 persone che risultano ospedalizzate.

