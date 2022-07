Covid a Napoli, riapre il centro vaccinale ​nella Fagianeria di Capodimonte

A partire da mercoledì 6 luglio anche la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte si aggiunge ai centri vaccinali distrettuali per la somministrazione delle dosi anti Covid. L'hub vaccinale sarà attivo il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 14 per la fascia di età 12 / over 80. La Regione Campania ha infatti emesso l’aggiornamento al luglio 2022 del “Piano regionale di contrasto al Covid-19”, con una particolare attenzione ai cittadini a rischio, secondo la circolare del Ministero della Salute numero 021209-08/04/2022, con la quale si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (seconda booster o quarta dose) per alcune categorie più esposte, dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla prima dose di richiamo a completamento del ciclo vaccinale.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, 18.663 casi e cinque morti: indice di contagio al... L'EPIDEMIA Omicron 5, Bassetti: «Attenti alla nuova sotto variante».... L'ASSISTENZA Covid, un uomo danneggia la porta dell'ospedale Pellegrini:...

La vaccinazione, è bene ribadirlo, può essere effettuata anche presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dai medici di medicina generale, nonché presso i Pediatri di Libera Scelta. Le richieste per la somministrazione delle dosi a domicilio, riservata a soggetti non deambulanti che non possono recarsi autonomamente presso i Centri Vaccinali, dovranno pervenire alla email doseadomicilio@aslnapoli1centro.it indicando nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di domicilio e recapito telefonico. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.aslnapoli1centro.it e la pagina Facebook Asl Napoli 1 Centro.