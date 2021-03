Covid a Napoli: festa in casa al Vomero senza mascherina, scattano le multe

Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Metropolitana, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero in particolare nelle zone della “movida”, in via Luca Giordano, via Scarlatti, piazzetta Fuga, piazza degli Artisti, piazza Vanvitelli, via Falcone e ai giardini Nino Taranto.

Nel corso dell’attività sono state identificate 236 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllati un motociclo e 38 autovetture e contestate 2 violazioni del Codice della Strada per mancato uso delle cinture di sicurezza.

Infine, sono state sanzionate 7 persone trovate prive della mascherina mentre, in un appartamento in via Donizetti dove era in corso una festa, 4 persone sono state sanzionate perché non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

