Feste di Natale e norme anti Covid, cosa si può fare? Domande e risposte

Le feste natalizie sono ormai alle porte ma sono in aumento i contagi e la variante Omicron fa paura, tanto che il governo ha deciso di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 marzo 2022. Vediamo quali sono regole e restrizioni in particolare per la Campania.



Quali sono le Zone Gialle e Bianche?

L’Italia è divisa tra Zona Bianca e Zona Gialla. Da ieri sono in Zona Gialla sei Regioni: Calabria, Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati