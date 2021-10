Covid, padre e figlio si contagiano insieme, ricoverati nella stessa stanza d'ospedale: «È stata la nostra salvezza»

Il Covid in una stanza. A casa, prima. Lì dove è avvenuto il contagio. E poi, in ospedale. Per la cura. Padre e figlio si sono ammalati a distanza di un giorno l'uno dall'altro. Ma, questa l'unicità della storia, entrambi sono stati ricoverati in un reparto specializzato del Cotugno, nella stessa camera. «Una fortunata coincidenza che ci ha aiutato ad affrontare i momenti più difficili», racconta Giuseppe Campagnuolo, avvocato di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati