«Noi pentiti del green pass così torniamo a respirare»

È boom di vaccinati per il green pass che sta diventando, in molti casi, la motivazione principale di adesione alla campagna anti Covid. A Napoli, sono i numeri a indicare un'impennata di richieste di prime dosi, sia negli hub cittadini che nei distretti Asl di quartiere dove aumentano le inoculazioni last minute che riguardano soprattutto lavoratori e giovanissimi. «Dopo lo sprint dei vaccini a settembre per l'apertura delle scuole, con 300...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati