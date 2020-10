Covid al Comune di Portici, positivo il sindaco Enzo Cuomo

Portici. Il sindaco Enzo Cuomo positivo al Covid-19. L’annuncio arriva da casa sua, da dove già da giorni il primo cittadino si trova in isolamento, essendo entrato in contatto con due dirigenti e un assessore contagiati dal virus precedentemente.

La decisione di Cuomo risale allo scorso venerdì, quando dopo aver appreso della positività prima di un dirigente poi di un altro e infine di un assessore, ha ritenuto necessario sottoporsi a isolamento, come previsto in questi casi. Giornate che il sindaco ha dedicato alla ricostruzione di tutta la catena di contatti attorno alle tre persone risultate già positive. Immediata anche la procedura di screening sui vari dipendenti comunali, di cui la prima tranche ha dato proprio in giornata esito negativo.

“Il contagio è presumibilmente derivato dal Comune – spiega il primo cittadino cercando di ricostruire le possibili vie di contagio - dove abbiamo registrato la positività di due dirigenti comunali, con i quali ho colloqui giornalieri. Probabilmente, gli unici momenti di vulnerabilità sono stati in qualche pausa pranzo condivisa con loro. Parlo di unici momenti proprio perché solo in quella circostanza non siamo stati protetti dalle mascherine per ovvie ragioni. Naturalmente – conclude Cuomo - si tratta di ipotesi, di certo abbiamo soltanto le misure immediate intraprese dal momento del primo esito positivo, tali da bloccare subito la diffusione del virus”.

Sulle condizioni fisiche, il sindaco rassicura infine i suoi cittadini, raccontando che dopo aver avvertito qualche sintomo ormai noto del Covid, come febbre e perdita di olfatto e gusto, si sta già riprendendo. Insomma, tutto lascerebbe pensare che a breve il primo cittadino sia pronto a varcare di nuovo la soglia di Palazzo Campitelli, da dove ha finora lavorato senza sosta per gestire l’emergenza Covid in città.

