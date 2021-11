Covid, positivo il consigliere regionale Gennaro Cinque: «Per fortuna sono vaccinato»

Il consigliere regionale campano dell'Udc Gennaro Cinque, ex sindaco di Vico Equense, è risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è lo stesso Cinque, eletto in Consiglio regionale della Campania con la lista «Nuovo Psi-Udc» e componente del gruppo misto, spiegando inoltre di essere vaccinato. «Sono a contatto con tante persone tutti i giorni - spiega Cinque - e per questo motivo, di routine, mi sottopongo periodicamente a tamponi antigenici di controllo. Ieri, sono risultato positivo sia al tampone rapido che a quello molecolare. Mi sono già attivato per avvertire tutte le persone con le quali ho avuto contatti negli ultimi giorni e per le quali sono veramente dispiaciuto. Non avrei mai pensato di contrarre il Covid perché indosso sempre la mascherina e disinfetto le mani continuamente. Questo vuol dire stare ancora più attenti ed essere scrupolosi nei contatti e nell'applicazione di tutte le norme anti Covid».

Cinque assicura sulle sue condizioni: «Sto bene, non ho sintomi e questo sicuramente è grazie al vaccino al quale mi sono sottoposto. Spero di non aver contagiato nessuno e di negativizzarmi al più presto. Essere costretto a stare lontano da ogni forma di attività è qualcosa di inconcepibile per me che non ho mai conosciuto un giorno di festa o di sosta. Solo ora comprendo appieno le difficoltà di chi ha già vissuto questo disagio che, in ogni caso, è giusto definire 'minimò rispetto alle sofferenze che questo virus ha inflitto al mondo. Tanti hanno sofferto e sono poi tornati alla vita ma tanti altri, invece la vita l'hanno persa e quel dolore ha squarciato le nostre comunità», conclude Cinque.