Duecentosei contagi durante la scorsa settimana, 93 in appena quarantotto ore e a Pozzuoli scatta la chiusura di tutti i parchi pubblici e la sospensione dei mercati rionali. L'impennata dei casi in città ha portato all'adozione di nuove misure restrittive nel tentativo di arginare i contagi che nel capoluogo flegreo viaggiano alla media di circa 30 al giorno per un totale di 600 positivi attuali, 8 dei quali sono ricoverati negli ospedali della provincia.

Ad accompagnare le nuove misure previste del nuovo Dpcm da ieri è scattata la chiusura, per quindici giorni, dell'Oasi naturalistica Montenuovo di Arco Felice, della Villa Avellino e del parco urbano attrezzato di via Vigna, in zona Solfatara. La misura è arrivata attraverso un'ordinanza a firma del sindaco Vincenzo Figliolia che ha disposto anche la sospensione dei due mercati rionali in programma ogni mercoledì in via Petito nel quartiere di Monterusciello e in via Cicerone, al Rione Toiano per scongiurare qualsivoglia occasione di contatto per contrastare la diffusione del Covid-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e le potenziali situazioni di affollamento e di assembramento al fine di contenere l'allarmante ascesa dei contagi.

Queste le motivazioni contenute nell'ordinanza emessa al termine della riunione tenuta ieri dal Centro operativo comunale di Protezione Civile. Restano ancora chiusi, fino al 6 novembre prossimo, anche tutti gli uffici comunali tra cui la sede centrale di via Tito Livio, l'ufficio anagrafe e acquedotto di Monterusciello, l'ufficio tributi di via Campana e i vari sportelli del cittadino dopo i contagi che hanno interessato venti persone tra dirigenti, dipendenti comunali e politici: tra questi sono definitivamente guariti due consiglieri del Partito Democratico.



La casa comunale riaprirà domani mattina agli addetti ai lavori, in deroga ai provvedimenti, per consentire lo svolgimento del consiglio comunale a porte chiuse in programma nell'aula Nino Gentile. Restano regolarmente aperti al pubblico il Lungomare Sandro Pertini di via Napoli, la Darsena, Piazza a mare, il mercato itinerante non alimentare, il mercati ittico e ortofrutticolo al dettaglio e all'ingrosso di via Fasano, mentre continueranno a chiudere alle 23 il parcheggio Multipiano e le aree a sosta gratuita presso via Roma e al Molo Caligoliano.



