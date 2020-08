Otto locali pubblici, operanti nell'ambito della ristorazione, sono stati multati a Pozzuoli dalla Polizia municipale nel corso dei controlli per l'applicazione della normativa anti Covid. Nel mirino, i locali della movida tra il centro storico ed il litorale.

In particolare, da parte dei tutori dell'ordine, è stato riscontrato il mancato rispetto dell'ordinanza regionale 66 dello scorso 8 agosto, ossia titolari e camerieri a contatto con la clientela sono stati sorpresi sprovvisti di dispositivo di protezione individuale. I trasgressori sono stati sanzionati con multe da mille euro ciascuno. Nel corso dell'operazione, è stato sanzionato con una multa di duemila euro, anche il titolare di un locale pubblico in via Campana, che, sprovvisto di autorizzazione, e contravvenendo ad una specifica ordinanza del sindaco, diffondeva musica dopo la mezzanotte.

