Covid, pranzo sospeso per i più poveri nel Napoletano e con la zona rossa consegna a domicilio

“Salvatore e Mario sono i titolari dell’Osteria Numero Uno, che si trova a San Giorgio a Cremano (Via San Martino 110), e hanno deciso di dare una mano a chi è in difficoltà. Ogni giorno, presso la loro osteria dalle 11 alle 12, chi ha necessità troverà un pasto caldo, gratuito, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid. L’iniziativa proseguirà anche durante la zona rossa, i pasti saranno consegnati alla porta, mentre chi non può recarsi sul posto potrà contattare l’osteria e chiedere la consegna a domicilio. Mi sono recato a San Giorgio per ringraziare personalmente queste due persone dal cuore d’oro, un’iniziativa di cui andiamo orgogliosi e che sosterremo in ogni modo. Questo è il momento della solidarietà e bisogna aiutare chiunque ha bisogno. Questo non è il momento dei distinguo ma delle azioni concrete”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde.

“Gesti di solidarietà come questi scaldano il cuore e spero che altri seguano l’esempio di Mario e Salvatore - prosegue il Consigliere - La Campania è una terra solidale e lo ha già dimostrato durante il lockdown nazionale. Noi daremo voce alla parte migliore del nostro territorio, contro i delinquenti che in questo momento tentano di rubare la scena dei media, lottando contro gli stereotipi che continuamente tentano di affibbiarci. Siamo altro e Mario e Salvatore, come tanti altri, lo dimostrano”.

