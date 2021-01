Covid, primo morto del 2021 a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Primo morto da Covid-19 del nuovo anno a Torre del Greco. A comunicarlo, in serata, è stato il sindaco Giovanni Palomba, al termine del consueto aggiornamento al Centro operativo comunale. Si tratta, come sottolinea il primo cittadino, di un anziano, R.S. (queste le iniziali dell’uomo), 78 anni, già ricoverato in regime ospedaliero da alcuni giorni. Con questo decesso, salgono a 68 le vittime da inizio pandemia.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Torre del Greco, befana anticovidporta doni e calze a casa dei... LA PANDEMIA Covid, a Torre del Greco i positivirisalgono sopra quota 300 LA SOLIDARIETÀ Consegnarono farmaco per neonata la vigilia di Natale a genitori in...

Il primo cittadino ha anche fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono è stata segnalata l’avvenuta guarigione di 38 soggetti e il contagio di altre tredici persone, numeri questi che portano a 285 il numero degli attuali positivi, 44 dei quali attualmente ospedalizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA