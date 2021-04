Covid, protesta dei bus turistici davanti alla sede della Regione Campania

Una protesta di Assobus Campania è in corso nel centro di Napoli. Decine di pullman turistici hanno bloccato questa mattina la circolazione in via Santa Lucia, fermandosi davanti alla sede della Regione Campania. Molti autobus esponevano sulle fiancate dei manifesti funebri con l'annuncio della «morte» del settore «noleggio autobus con conducente».

Pesanti le ripercussioni sul traffico nel centro cittadino, dove via Santa Lucia è recentemente diventata un'arteria fondamentale a seguito della chiusura della Galleria della Vittoria, che dall'area del porto conduce alla zona di Chiaia.