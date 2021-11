Stroncata dal Covid a 85 anni nel Napoletano; scuole, aumentano i focolai

Cresce l'emergenza in provincia. A Castellammare una donna di 85 anni, ricoverata al San Leonardo, è deceduta un mese dopo aver contratto il Covid. Dall'inizio della pandemia sono 120 le vittime per il virus e in città attualmente la quota dei positivi supera i 160. Un numero cresciuto vertiginosamente in poco tempo, 80 solo nelle ultime 72 ore.



Tra l'area stabiese e i monti Lattari, buona parte dei positivi arrivano dal mondo scolastico,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati