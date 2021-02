Da oggi attività didattiche in presenza nell'istituto comprensivo don Milani di Quarto. La decisione è stata assunta dal sindaco Antonio Sabino, di concerto con l'Asl Napoli 2 nord, dopo la scoperta di diversi casi di positività riscontrati tra gli alunni e il corpo docenti. Il primo cittadino di Quarto ha annunciato che "saranno avviate subito operazioni di sanificazione straordinaria e messa in sicurezza della struttura. Stiamo monitorando - aggiunge Sabino - in maniera scrupolosa l'andamento epidemiologico del territorio e, proprio in virtù di questo, abbiamo ritenuto opportuno intervenire tempestivamente".

Ultimo aggiornamento: 11:44

