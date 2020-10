Covid, due morti a Quarto: bandiere a mezz'asta

Bandiera a mezz'asta al Comune di Quarto per la morte di due persone, entrambe decedute per Covid-19. Ad annunciarlo oggi il sindaco Antonio Sabino: "Registriamo - spiega Sabino - cinque nuovi positivi e, purtroppo, anche due decessi. L’amministrazione comunale e tutta la comunità di Quarto si stringono al dolore della famiglia, degli amici e di tutti i loro cari che, naturalmente, assisteremo in tutte le procedure necessarie. Oggi - aggiunge il primo cittadino dell'ente flegreo - le bandiere del Comune resteranno a mezz’asta in segno di cordoglio". A Quarto, comune di oltre 40 mila abitanti, sono 147 le persone attualmente positive.



