Covid a Napoli, 80 ricoverati al Cotugno: sono in aumento e tutti non vaccinati

Sono tutti non vaccinati, per scelta personale, i malati di Covid ricoverati al Cotugno di Napoli, principale polo di riferimento della città. Intanto crescono i ricoveri: il Cotugno, in due settimane, è passato da 60 a 80 malati ospitati nei 100 posti letto, dedicati in questa nuova fase della pandemia, all’assistenza per infezioni da Sars-Cov-2. In particolare ci sono 50 pazienti nelle aree di degenza ordinaria, 23 in terapia subintensiva...

