Casalnuovo. Sale il numero dei positivi in città dove, ad oggi, si contano 128 casi. Tra i positivi anche i sacerdoti della chiesa San Giacomo Apostolo il Maggiore. Ad annunciarlo è stato dal proprio profilo uno dei due contagiati: «Vi devo dare una brutta notizia. Sono risultato positivo al Covid 19. Per ora sto bene e non ho sintomi mi aspettano 10 giorni a casa tranquillo».

Un annuncio che ha immediatamente trovato solidarietà da parte dell'intera comunità di fedeli che sta inondando i social con messaggi di vicinanza. Intanto la chiesa è stata chiusa e già in serata, come fanno sapere attraverso la propria pagina facebook, è stata avviata la sanificazione di tutti gli ambienti per poter riprendere, quanto prima, le celebrazioni.

