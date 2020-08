Covid a San Giorgio a Cremano, quattro nuovi positivi: sale a 10 il totale dei contagiati

Da zero a dieci in mezza settimana. È il bilancio del coronavirus a San Giorgio a Cremano, tornato a fare la voce grossa anche nella città di Troisi così come in tutta Italia. Dopo il caso migranti, con cinque ospiti del Cas di via Don Morosini infetti, l’attenzione si è spostata sui rientri dalle regione potenzialmente a rischio. Qualche giorno fa era già toccato a una 50enne di ritorno da Malta. Oggi sono ben quattro i nuovi positivi, tutti asintomatici di età compresa tra i 20 e i 28 anni: due di loro hanno trascorso le vacanze in Grecia, mentre una 23enne aveva fatto rientro pochi giorni fa da una villeggiatura trascorsa tra Francia e Sardegna assieme a una comitiva di amici provenienti da varie regioni d'Italia, molti dei quali risultati infetti. Contagiato sul posto di lavoro, in Liguria, anche un militare di 25 anni.



Predisposta per tutti la quarantena domiciliare. In programma domani, invece, il ricovero precauzionale dei migranti presso un apposito centro Covid. Solo il successivo secondo giro di tamponi agli altri ospiti della struttura segnerà - in caso di esito negativo - la fine dell'isolamento forzato della struttura di via Don Morosini, ancora piantonata H24 dalle forze dell'ordine.«In questi giorni il numero di tamponi effettuati è aumentato esponenzialmente, vista l’ordinanza del presidente De Luca, che prevede l’obbligo di test per chiunque torni dall’estero - afferma il sindaco- Dal 13 agosto a oggi abbiamo avuto ben 100 tamponi negativi e 10 positivi. Tengo a ringraziare i tantissimi concittadini che con grande serietà e rispetto del prossimo stanno seguendo le precauzioni previste e l’ordinanza regionale. La situazione, malgrado un fisiologico aumento dei casi in linea col trend nazionale, è al momento è sotto controllo».