Di dieci in dieci, senza sosta. A San Giorgio a Cremano cresce ancora il numero dei contagi da Covid. Il fine settimana dei rientri dalle vacanze, dall'estero e dall'Italia, ha infatti portato in dote 10 nuovi tamponi positivi sui 78 esaminati nelle ultime ore. Il totale di casi sale a 34, facendo registrare un picco da pieno lockdown, quando erano stati complessivamente 50 gli infettati dal Coronavirus. Al momento tutti i nuovi contagiati sono asintomatici e in regime di quarantena domiciliare, con una media d'età di poco superiore ai 30 anni. L'amministrazione comunale procederà con controlli a tappeto per individuare evituali altri positivi all'interno dei nuclei familiari.

LEGGI ANCHE Covid, focolaio a Caselle in Pittari: salgono a 15 le persone positive

«Per fortuna parliamo di persone asintomatiche, alle quali la positività è stata rilevata grazie all'obbligo di test per chi rientra dall'estero e alla responsabilità di molti concittadini che, rientrando dalle regioni più esposte, hanno chiesto al proprio dottore di effettuare un tampone di verifica - afferma il sindaco Giorgio Zinno -. Oggi ho avuto più segnalazioni di persone della stessa zona alle quali qualcuno, mai indicato, avrebbe detto di aver visto positivi in giro per la città. Alla richiesta di nome e cognome per denunciare l'accaduto, nessuno ha saputo fornire dettagli precisi. Vi prego di non ascoltare chi semina terrore, perché queste persone godono nel creare paure nel prossimo. Se conoscete realmente situazioni di pericolo, segnalatele, ma non ascoltate gli ignoranti e i folli che diffondono false notizie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA