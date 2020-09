L'impennata del Coronavirus rallenta nella settimana dei rientri. A San Giorgio a Cremano il numero dei positivi al Covid è infatti aumentato di «sole» tre unità rispetto agli ultimi giorni di agosto, portando a 37 il totale dei contagiati nella città di Troisi, a fronte di un lieve aumento dei tamponi. Sono stati infatti 171 gli esami idrofili effettuati da inizio settembre (oltre 300 da Ferragosto), di cui meno del 2% hanno presentato tracce del virus contro il 10% dello scorso weekend. Anche i tre nuovi casi riguardano cittadini tornate dalle vacanze dall'estero o da regioni italiane ritenute particolarmente a rischio. A San Giorgio, così come in tutta la Campania, il test è diventato obbligatorio a tutti i residenti rientrati dalla Sardegna per ordine del governatore Vincenzo De Luca. Nei prossimi giorni le autorità sanitarie potrebbero peraltro annunciare la guarigione previo doppio tampone negativo dei primi infetti.



Nel frattempo l'amministrazione comunale prosegue il lavoro di mappatura e isolamento preventivo di tutti i contatti dei nuovi positivi, anch'essi in regime di quarantena domiciliare. Nessun nuovo contagio riguarda il centro immigrati di via Don Morosini. «Questi dati ci fanno comprendere che nei giorni successivi alle ordinanze vi è stata una attenzione maggiore di chi era in vacanza alle norme anti Covid, dal momento che la percentuale di positivi è scesa drasticamente - commenta con cauto ottimismo il sindaco Giorgio Zinno -. In città qualcuno ha parlato di decine di nuovi contagiati in queste ore, ma come al solito si tratta di ignoranti o di mitomani che oramai abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Per fortuna l'Asl ha cominciato anche a effettuare i tamponi di controllo per coloro che sono negativi e speriamo che a breve potremo dare delle buone notizie». © RIPRODUZIONE RISERVATA