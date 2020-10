Covid: progetto sanificazione a scuola, a Napoli coinvolti 6 istituti e 2mila alunni

Lysoform, insieme a Fondo Scuola Italia - associazione no profit con l’obiettivo di costruire in ottica sussidiaria un legame forte e duraturo tra Scuola e Impresa - ha deciso di mettere a disposizione le sue risorse per sanificare oltre 100 scuole italiane con la collaborazione del partner tecnico Anticimex, azienda specializzata nei servizi di igiene ambientale, e di realizzare un kit didattico con il supporto di esperti da distribuire ai docenti assieme a 15.000 gel mani.

A Napoli sono stati coinvolti sei istituti per un totale di oltre 2mila alunni: l’istituto Corsaro (scuola per l’infanzia e primaria), Ileoneo (infanzia e primaria), Parco delle Rose (infanzia), Pendio Agnano (infanzia e primaria), Michelangelo Augusto (primaria e secondaria di primo grado) e Augusto (secondaria di primo grado).

«Si tratta di una iniziativa in cui crediamo molto, che ci rende orgogliosi e che riteniamo possa accompagnare le scuole per tutto il periodo dell’emergenza in maniera continuativa” - dichiara Ugo De Giovanni, Marketing Director Home & Personal Care Unilever Italia. “Sin dall’inizio della pandemia abbiamo cercato di supportare le istituzioni distribuendo centinaia di migliaia di litri dei nostri prodotti, aiutando poi il comune di Roma a sanificare alcuni dei musei più importanti ed oggi proseguiamo cercando di supportare la scuola. Un bell’esempio di collaborazione trasversale in nome della protezione dei cittadini, soprattutto di coloro che fanno parte del mondo dell’istruzione e che devono sentirsi sicuri come a casa propria. Le buone pratiche per proteggere se stessi e gli altri vanno infatti applicate sempre, ogni giorno ed in ogni circostanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA