Covid, due contagiati in un asilo di Sant'Anastasia e la scuola chiude

Materna sospesa in una scuola paritaria di Sant'Anastasia, dopo che due bambini sono risultati positivi al covid 19. Secondo quanto si è appreso, i genitori sono stati invitati alla quarantena fiduciaria, e l'intera materna è stata chiusa per la dovuta sanificazione e le attività in presenza sono state sospese in attesa dei tamponi per i bambini delle due classi interessate.

Gli episodi hanno creato qualche allarme tra i genitori dei bambini dell'istituto paritario, preoccupati dal fatto che alcune sale sono condivise dai piccoli di tutte le classi delle materne, che non sono obbligati ad usare le mascherine.

Ultimo aggiornamento: 18:21

